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11:19, 20 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал число техники НАТО у границ России и Белоруссии

Лукашенко: у границ России и Белоруссии размещены 32 тысячи военных НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ республики и России размещены 32 тысячи военных НАТО, свыше 1000 единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, а также около 160 артиллерийских систем и минометов. Его цитирует близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Не спокойнее ситуация и на Европейском континенте, в том числе возле наших границ», — сказал он. Лидер республики уточнил, что военнослужащие и вооружение НАТО и США размещены у российских и белорусских границ в рамках операций альянса, проводимых в Европе.

Ранее замкомандующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Леонид Давидович заявил, что количество полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны выросло вдвое с начала 2024 года. Он уточнил, что практически ежедневно наблюдаются полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3, в регионе находится самолет E-7 из австралийских ВВС. Это позволяет Минску исследовать разведывательную тактику стран НАТО, добавил Давидович.

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      Кристина Есикова
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