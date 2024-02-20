Беременная блогерша смутила зрителей одной особенностью своего тела

Находящаяся на седьмом месяце беременности блогерша Кэт Шультис смутила зрителей одной особенностью своего тела. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в тренажерном зале. Она позировала в полный рост в синих легинсах и кроп-топе, который обнажал часть ее туловища.

При этом женщина продемонстрировала, как втягивает живот внутрь до тех пор, пока он не становится почти плоским. Она указала, что во время данного упражнения задействовала тазовое дно, и заявила, что подобная тренировка готовит организм к родам и восстановительному периоду после.

Пользователи сети высказали свое мнение об увиденном в комментариях. «Разве это не больно?», «Я после такого не смогла дышать 10 минут», «Я на четвертом месяце, и не могу так удерживать живот», «У ребенка под конец лопнули барабанные перепонки», «Ребенок раздавлен», — отметили юзеры.

В сентябре 2022 года главный редактор спортивного журнала Muscle and Health и фитнес-блогерша Дэнни Леви из Эссекса, Великобритания, показала фигуру на шестом месяце беременности и удивила фанатов. На размещенных кадрах видно, что женщина обладает рельефными мышцами, в частности шестью кубиками пресса.