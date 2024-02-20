Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:43, 20 февраля 2024Ценности

Беременная блогерша смутила зрителей одной особенностью своего тела

Кадр: @kat_shultis / TikTok

Находящаяся на седьмом месяце беременности блогерша Кэт Шультис смутила зрителей одной особенностью своего тела. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в тренажерном зале. Она позировала в полный рост в синих легинсах и кроп-топе, который обнажал часть ее туловища.

При этом женщина продемонстрировала, как втягивает живот внутрь до тех пор, пока он не становится почти плоским. Она указала, что во время данного упражнения задействовала тазовое дно, и заявила, что подобная тренировка готовит организм к родам и восстановительному периоду после.

Пользователи сети высказали свое мнение об увиденном в комментариях. «Разве это не больно?», «Я после такого не смогла дышать 10 минут», «Я на четвертом месяце, и не могу так удерживать живот», «У ребенка под конец лопнули барабанные перепонки», «Ребенок раздавлен», — отметили юзеры.

В сентябре 2022 года главный редактор спортивного журнала Muscle and Health и фитнес-блогерша Дэнни Леви из Эссекса, Великобритания, показала фигуру на шестом месяце беременности и удивила фанатов. На размещенных кадрах видно, что женщина обладает рельефными мышцами, в частности шестью кубиками пресса.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали сообщения об угнавшем Ми-8 летчике

      Стало известно о скандале вокруг концерта Нюши во Владивостоке

      Путин примет с докладом Шойгу

      Стало известно об отправке ВСУ танков Leopard под Марьинку

      Мужчина сбросил 13 килограммов за два месяца после замечания матери

      В Кремле прокомментировали обвинения вдовы Навального в адрес Путина

      Названы самые нежеланные премиум автомобили у россиян

      Министр обороны Швеции похвалил Россию

      Песков заявил о присутствии участников СВО на послании Путина парламенту

      Беременная блогерша смутила зрителей одной особенностью своего тела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше