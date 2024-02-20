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22:47, 20 февраля 2024Ценности

Бикини бывшей «Мисс Вселенная» на фото сравнили с подгузником в сети

Оливия Калпо (слева)

Оливия Калпо (слева). Фото: HEM / Backgrid / Legion-Media

Папарацци сняли американскую модель и актрису, победительницу конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливию Калпо на пляже в купальнике, который сравнили с подгузником в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

31-летнюю знаменитость запечатлели во время отдыха в Мексике вместе с друзьями и возлюбленным — игроком в американский футбол Кристианом Маккефри. На размещенных кадрах она предстала в белом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и стрингов на завязках с завышенной талией. Также манекенщица собрала волосы в небрежный пучок и накрасила ногти лаком вишневого оттенка.

Читатели издания оценили внешний вид модели в комментариях. «Выглядит как гигантский подгузник. И лицо у нее совершенно другое», «Эти купальники действительно похожи на подгузники», «Ужасное бикини», «Женщины, которые носят такие купальники, смотрят на себя в зеркало перед выходом на улицу?» — заявили юзеры.

Ранее в феврале папарацци также сняли испанскую актрису, продюсера и модель Эльзу Патаки в откровенном наряде на отдыхе. На кадрах звезда «Форсажа» предстала в леопардовом купальнике с П-образным вырезом, который обнажал часть ее спины и ягодиц.

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      Карина Черных
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