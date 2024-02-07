Папарацци сняли 47-летнюю звезду «Форсажа» в леопардовом купальнике

Папарацци сняли испанскую актрису, продюсера и модель Эльзу Патаки в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 47-летняя супруга актера Криса Хемсворта вновь посетила пляж в городе Байрон-Бей в Австралии. На полученных кадрах звезда «Форсажа» позировала в леопардовом купальнике с П-образным вырезом, который обнажал часть ее спины и ягодиц.

Кроме того, знаменитость взяла с собой черную бейсболку и солнцезащитные очки и уложила волосы в небрежный низкий хвост. Также она примерила украшения, отдав предпочтение золотистым браслетам и кольцам на руках.

Ранее в феврале американская актриса и модель Меган Фокс поделилась с фанатами серией снимков в откровенном наряде. 37-летняя знаменитость позировала в платье из металлической кольчуги. При этом прозрачная одежда демонстрировала тело телезвезды, которая отказалась от бюстгальтера.