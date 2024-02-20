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17:21, 20 февраля 2024Ценности

Блогерша отказалась от бритья татуировки и показала результат

Кадр: @_spookytooth / TikTok

Блогерша и менеджер тату-салона с никнеймом _spookytooth из Нью-Йорка, США, отказалась от бритья татуировки и показала результат. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала свою ногу, на которую черными чернилами было нанесено изображение енота. При этом она достала Т-образную бритву и начала удалять волосы с кожи, избегая области с рисунком животного.

Юзерша объяснила, что таким образом решила сделать изображение зверя более реалистичным. «Брею ноги вокруг тату с енотом, чтобы он остался волосатым», — заявила автор видео.

В декабре 2023 года сообщалось, что невеста Тейлор Даунс из Теннесси, США, втайне сделала тату на девичнике и удивила им гостей на свадьбе. 28-летняя американка рассказала, что они с подругами в шутку решили нанести на кожу ковбойский клич Yeehaw.

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      Алина Гостева
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