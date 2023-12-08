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20:41, 8 декабря 2023Ценности

Невеста втайне сделала тату на девичнике и удивила им гостей на свадьбе

Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

Невеста Тейлор Даунс из Теннесси, США, втайне сделала тату на девичнике и удивила им гостей на свадьбе. Соответствующий материал публикует Daily Star.

28-летняя американка рассказала, что они с подругами в шутку решили нанести на кожу ковбойский клич Yeehaw. Несколько девушек набили его на внутренней стороне нижней губы, еще две — на ноге и на ягодице. При этом участницы вечеринки договорились держать свой поступок в секрете до церемонии бракосочетания.

Даунс отметила, что не выдержала и заранее рассказала о преображении жениху. Родственники и друзья узнали о данной надписи во время торжества, как и планировалось. «Все были просто удивлены. Мои родители подумали, что это смешно, а дедушка закатил глаза», — заявила героиня материала.

В марте сообщалось, что фотограф Мэдисон с никнеймом brideisapersonality в качестве сюрприза жениху набила перед свадьбой тату на ягодице. Невеста рассказала, что решила удивить своего возлюбленного и придать остроты их брачной ночи. Она отметила, что ради этого за 11 дней до церемонии бракосочетания нанесла на кожу первую букву его имени — G.

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      Алина Гостева
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