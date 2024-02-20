Более половины поляков обеспокоились возможной войной России и НАТО

Pollster: более половины поляков обеспокоены возможной войной России и НАТО

Более половины поляков выражают обеспокоенность ввиду возможного начала войны между Россией и НАТО. Об этом со ссылкой на данные социологического центра Pollster сообщает ТАСС.

Согласно результатам опроса с выборкой в 1060 человек, 56 процентов респондентов ответили положительно на вопрос «Опасаетесь ли вы, что может дойти до конфликта России с НАТО?». При этом только 32 процента опрошенных заявили, что не видят такой угрозы в будущем, а 12 процентов затруднились с ответом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает обоснованными опасения о начале мировой войны. «Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн», — сказал белорусский лидер.