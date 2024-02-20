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11:34, 20 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал об опасениях о начале третьей мировой войны

Лукашенко рассказал об опасениях возможности начала третьей мировой войны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает обоснованными опасения о начале мировой войны, об этом он заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Белоруссии, его слова передает БелТА.

«Нет страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн», — сообщил президент. Так же от отметил о информационной волне предчувствия третьей мировой войны, считая опасения обоснованными

Ранее Александр Лукашенко назвал число техники НАТО у границ России и Белоруссии заявив, что у границ республики и России размещены 32 тысячи военных НАТО, свыше тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.

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      Валентин Карант
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