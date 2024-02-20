Болгария решила задержать поставку БТР Украине

Депутат Мирчев: Болгария задержит поставку Киеву БТР из-за транспортных расходов

Болгария задержит отправку Украине 100 бронетранспортеров, так как Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Об этом сообщил портал Euractiv.

«Мы проголосовали за решение по поставке БТР почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе», – заявил депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев.

Депутат добавил, что отправка военной помощи задерживается из-за того, что Болгария уточняла, сможет ли НАТО оплатить транспортировку. Мирчев отметил сложность перевозки из-за задействования большого количества составов.

Ранее Киев призвал ЕС отказаться от экспорта вооружения в третьи страны, чтобы обеспечить потребности Вооруженных сил Украины.