Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:33, 20 февраля 2024Мир

Болгария решила задержать поставку БТР Украине

Депутат Мирчев: Болгария задержит поставку Киеву БТР из-за транспортных расходов

Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

Болгария задержит отправку Украине 100 бронетранспортеров, так как Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Об этом сообщил портал Euractiv.

«Мы проголосовали за решение по поставке БТР почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе», – заявил депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев.

Депутат добавил, что отправка военной помощи задерживается из-за того, что Болгария уточняла, сможет ли НАТО оплатить транспортировку. Мирчев отметил сложность перевозки из-за задействования большого количества составов.

Ранее Киев призвал ЕС отказаться от экспорта вооружения в третьи страны, чтобы обеспечить потребности Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти пилота-перебежчика в Испании нашли неувязки

      Российский альпинист пропал в горах Киргизии

      Россиянин жестоко избил предложившего ему заняться сексом соседа

      Умер автор победного гола в финале чемпионата мира-1990

      Россиян предупредили о вреде популярного средства чистки полости рта

      Американские пограничники назвали Байдена трусом

      Лукашенко приказал преобразовать армию в 2024 году

      В РПЦ назвали глупыми десятки миллионов россиян

      Успех фильма «Мастер и Маргарита» объяснили

      Россиянин ударил ножом подругу и лишил ее жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше