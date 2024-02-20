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15:30, 20 февраля 2024Мир

Немцы высказались о возможности появления ядерного оружия у Германии

Опрос Bild: 58 % немцев не хотят, чтобы у ФРГ появилось ядерное оружие

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Большинство граждан Германии высказались против появления у страны собственного ядерного оружия. На это указывают результаты опроса, опубликованного изданием Bild.

По результатам опроса института социальных исследований INSA, проведенного для Bild, 57,8 процента опрошенных граждан выступили против того, чтобы у Германии появился собственный ядерный арсенал. За его появление высказались 29,5 процента немцев. Остальные респонденты воздержались от ответа.

Опрос также показывает отношение немцев к размещению в Германии ядерных ракет союзников по НАТО в качестве средства сдерживания. Иностранные ядерные ракеты на территории страны не хотят видеть 52,7 процента опрошенных граждан. За их размещение высказались 28,2 процента от общего числа респондентов.

На данный момент в Германии расположена военная база Бюхель, где хранится американское ядерное оружие.

13 февраля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал Францию и Великобританию к сотрудничеству в области ядерного сдерживания. Это заявление Линднер сделал в ответ на высказывание экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать европейские страны НАТО в случае его переизбрания.

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      Елизавета Мытарева
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