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21:04, 13 февраля 2024Мир

Германия призвала Францию и Британию к сотрудничеству по ядерному сдерживанию

FAZ: ФРГ призвала Францию и Британию к сотрудничеству по ядерному сдерживанию

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Правительство Германии выступает за расширение сотрудничества с Францией и Великобританией по ядерному сдерживанию после заявлений экс-президента США Дональда Трампа о том, что в случае его переизбрания Вашингтон не станет защищать европейских союзников по НАТО. С таким призывом в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Пока в мире существует ядерное оружие, Европе также придется придерживаться системы ядерного сдерживания, чтобы не остаться беззащитной перед шантажом авторитарных государств», — написал он, добавив, что слова Трампа «следует понимать как призыв к дальнейшему переосмыслению этого элемента европейской безопасности под эгидой НАТО».

В январе 2024 года Трамп рассказал о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам бывшего американского лидера, «хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие».

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      Глеб Бажуткин
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