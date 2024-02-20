Бывшего губернатора Севастополя освободили под залог в Лондоне

ТАСС: дело экс-губернатора Севастополя Овсянникова рассмотрят в 2025 году

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден под залог. Об этом сообщил судья Королевского суда лондонского района Сазерк, передает ТАСС.

Рассмотрение дела экс-губернатора назначили на 10 марта 2025 года, рассказал корреспондент издания с предварительного заседания. При этом дополнительные процедурные слушания пройдут уже в марте, апреле, мае и июне этого года.

Бывшего российского чиновника задержали в Лондоне 22 января, его обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2017-2019 годах, затем был назначен заместителем министра промышленности и торговли России, но в 2020 году после скандала уволен и исключен из «Единой России». В 2017-2022 годах находился под санкциями Европейского союза, США и Великобритании.

Ранее в Кремле высказались о задержании Овсянникова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это «не совсем вопрос» российских властей.