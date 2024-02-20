Дачников призвали срочно покупать дешевые семена

Биолог Краснов призвал дачников покупать цветы-однолетники и розы в упаковках

Наиболее дешевыми в преддверии посадочного сезона в супермаркетах являются цветы-однолетники и розы в упаковках. Их, а также некоторые другие семена в разговоре с «Вечерней Москвой» призвал срочно покупать эксперт, биолог Михаил Краснов.

Цветы-однолетники можно купить по цене от 10 до 185 рублей. Розы в упаковках стоят по 350 рублей. Другие популярные растения — лилии, две штуки которых дачнику обойдутся в 180 рублей. Зеленные культуры (кочанный салат, шпинат, зеленый лук, укроп и другие) продаются по цене от 50 рублей. Томаты и огурцы стоят не дороже 100 рублей, их цена фактически не изменилась с 2023 года.

Кроме того, дачников призвали обратить внимание на батат Бельву — несладкий вид батата, напоминающий в запеченном виде вареную морковь, огурец «Сибирская гирлянда», который созревает рано и имеет множество небольших и сочных плодов, и другие семена.

Ранее сообщалось, что после запрета на выращивание ипомеи трехцветной в России вырос спрос на это растение. Председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов заявил, что дачники покупают растение не для того, чтобы его высаживать и получать наркотики, а «просто из принципа».