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19:00, 19 февраля 2024Среда обитания

Россияне бросились покупать запрещенное растение

В России вырос спрос на ипомею трехцветную после предостережения Госдумы

Фото: A. Laule / Globallookpress.com

В России вырос спрос на ипомею трехцветную после предостережения Госдумы о возможном лишении свободы за выращивание культуры. О том, что граждане бросились покупать запрещенное растение, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрея Туманова.

По словам Туманова, прежде ипомея трехцветная не пользовалась популярностью. «А теперь из-за этой "сенсации", открою вам секрет, мне звонят руководители семенных фирм: у них за вчерашний день по всей стране просто выгребли эту ипомею трехцветную. Люди, наоборот, теперь хотят ее купить и скупают, и даже не для того, чтобы сажать и получать наркотики, а просто из принципа», — рассказал эксперт.

Туманов также посоветовал садоводам предостеречься и не сажать на участке более пяти растений указанного вида

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предостерег дачников от выращивания ипомеи трехцветной. Он отметил, что если на участке растет больше 100 вьюнов, это квалифицируется как преступление. По его словам, ипомея быстро размножается, а вещества, содержащиеся в ее семечках, считаются наркотическими.

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      Александра Качан
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