Предложен новый метод борьбы с опасными болезнями

Advanced Materials: предложен метод усиления антиоксидантной защиты организма

Ученые Северо-Западного университета и Университета Висконсин-Мэдисон предложили новый метод борьбы с опасными нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Специалисты обнаружили новый способ усиления антиоксидантной защитной системы организма, которая предохраняет клетки от окислительного стресса, сопровождающего многие нейродегенеративные заболевания. Выработка активных форм кислорода, в том числе кислородных радикалов, наблюдается при накоплении бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков тау-белка во время болезни Альцгеймера, потери дофаминергических нейронов (болезнь Паркинсона) и при гибели двигательных нейронов (боковой амиотрофический склероз).

Патологические процессы сопровождаются нарушением взаимодействия между белками Keap1 и Nrf2, которое играет роль в актиоксидантной реакции организма. Предотвращая деградацию Nrf2 посредством избирательного ингибирования его взаимодействия с Keap1, можно смягчить клеточное повреждение.

В качестве ингибиторов ученые предлагают использовать белковоподобные полимеры (англ protein-like polymers, PLP). Эти глобулярные протеомиметические (то есть имитирующие белки) структуры имеют боковые цепи из биологически активных пептидов, которые могут проникать через клеточные мембраны, а также обладают стабильностью и способностью сопротивляются протеолизу.