Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 20 февраля 2024Мир

Делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров

ХАМАС: движение обсудит с Египтом ситуацию в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Представители ХАМАС прибыли в Каир для проведения переговоров с властями Египта. Об этом пишет The Times of Israel.

«Делегация ХАМАС под руководством главы политбюро движения Исмаила Хании прибыла сегодня в Каир для переговоров с официальными лицами Египта о ситуации в секторе Газа», — отмечено в заявлении палестинского движения.

Переговоры, согласно изданию, будут посвящены политическим вопросам, помощи палестинцев и мерам, направленным на прекращение огня, а также обмену пленными. Визит ХАМАС проходит на фоне прекращения обсуждения обмена удерживаемых движением заложников с участием представителей США, Катара и Египта.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля начнет проводить внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября. Проверка должна затронуть все армейские подразделения.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Немцы высказались о возможности появления ядерного оружия у Германии

      Магазинам в России разрешат отдавать на фудшеринг только один процент продуктов

      Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Как лидер Северной Кореи отозвался о премиальной машине?

      Книгу «Мастер и Маргарита» выставили на продажу за миллионы рублей

      В российском городе машины примерзли к дороге из-за прорыва трубы

      Пассажирка самолета возмутилась одним поступком попутчицы и вызвала споры в сети

      Стоимость обслуживания автомобиля в России резко выросла

      В России раскрыли долю страдающих от кадрового голода компаний

      Квартирам в России предрекли подорожание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше