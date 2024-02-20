Делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров

ХАМАС: движение обсудит с Египтом ситуацию в секторе Газа

Представители ХАМАС прибыли в Каир для проведения переговоров с властями Египта. Об этом пишет The Times of Israel.

«Делегация ХАМАС под руководством главы политбюро движения Исмаила Хании прибыла сегодня в Каир для переговоров с официальными лицами Египта о ситуации в секторе Газа», — отмечено в заявлении палестинского движения.

Переговоры, согласно изданию, будут посвящены политическим вопросам, помощи палестинцев и мерам, направленным на прекращение огня, а также обмену пленными. Визит ХАМАС проходит на фоне прекращения обсуждения обмена удерживаемых движением заложников с участием представителей США, Катара и Египта.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля начнет проводить внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября. Проверка должна затронуть все армейские подразделения.