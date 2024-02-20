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12:36, 20 февраля 2024Мир

ЦАХАЛ начнет внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября

ЦАХАЛ проведет внутреннее расследование обстоятельств атаки ХАМАС 7 октября

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет внутреннее расследование обстоятельств атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщило радио ЦАХАЛ со ссылкой на начальника генерального штаба Герци Халеви.

Как сообщается, в ближайшие дни израильские военные начнут внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября и последующих действий на территории страны. Проверка затронет все армейские подразделения.

«Оперативная обстановка на поле боя сейчас позволяет провести такую проверку», — отметил начальник израильского генштаба. Предположительно, следствие займет около трех месяцев.

Ранее издание New York Times заявило об игнорировании разведкой Израиля доклада о нападении ХАМАС. Как сообщается, агентура разведки Израиля получила в свое распоряжение план нападения еще за год до атаки, поэтому хорошо знала о подготовке к операции.

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      Юрий Леонов
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