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10:33, 1 декабря 2023Мир

Стало известно об игнорировании разведкой Израиля доклада о нападении ХАМАС

NYT: разведка Израиля знала о подготовке атаки ХАМАС за год до нападения
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Агентура разведки Израиля получила в свое распоряжение план нападения палестинской исламской радикальной группировки ХАМАС еще за год до атаки 7 октября, поэтому хорошо знала о подготовке к операции. Об этом со ссылкой на израильский доклад военного ведомства сообщает New York Times (NYT).

В документе пункт за пунктом описывается план атаки, который и был осуществлен палестинскими боевиками на приграничные израильские территории, однако разведка и военные оценили эти планы как «сложно реализуемые» и не восприняли их всерьез. Также военным было известно, что боевики ХАМАС были детально ознакомлены с расположением и численностью израильских гарнизонов.

Кроме того, в отчете говорится, что представители радикального движения репетировали захват заложников, за тренировкой наблюдал лично один из главарей, которого удалось опознать по базе данных. После этого разведчикам была передана служебная записка, в которой подчеркивалась неизбежность нападения.

Ранее в ЦАХАЛ объяснили сексизмом и эйджизмом провал в отражении атаки ХАМАС 7 октября. Отмечается, что подразделение израильской армии, занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало офицерское командование о подозрительной активности боевиков. Однако их слова не были восприняты, поскольку отряд состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров.

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      Виктория Кондратьева
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