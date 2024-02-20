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05:00, 20 февраля 2024Из жизни

Девушка стала порномоделью ради спасения брошенных животных

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Девушка связала свою жизнь с секс-индустрией ради благотворительности и не пожалела. Об этом сообщает Daily Star.

28-летняя порномодель Дэниэль Лэнза раньше регулярно проводила прямые трансляции на игровом стриминговом сервисе Twitch и была популярной среди пользователей. Позже некоторые из ее конкурентов завели аккаунты на платформе OnlyFans, стали публиковать материалы откровенного характера и получать большие суммы денег. Поначалу Лэнза отказывалась зарабатывать порнографией, а затем осознала, что беспокоилась лишь о чужом мнении на свой счет. «Поэтому я решила, к черту все это, и создала аккаунт на OnlyFans. А потом все пошло по накатанной», — рассказывает она.

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Однако Лэнза призналась, что стала порномоделью в первую очередь ради благотворительности. Она собирает деньги для приюта, занимающегося спасением брошенных животных.

Ранее сообщалось, что школьная учительница публиковала фотографии сексуального характера в сети и лишилась работы. Она разместила в соцсети ссылку на аккаунт на платформе OnlyFans, что стало известно администрации школьного округа.

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