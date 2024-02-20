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15:02, 20 февраля 2024Мир

Дипломат заявил о военном отставании Европы от России на несколько лет

Дипломат Гаврилов: Европа отстает от России в военном плане на несколько лет

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Европа будет пытаться милитаризироваться, хотя и отстает от России в военном плане на несколько лет. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-24» выступил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет», — подчеркнул дипломат.

Ранее Гаврилов обвинил США во втягивании Европы в конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтон все глубже толкает европейские страны в конфликт на Украине и сваливает ответственность за его продолжение.

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      Глеб Бажуткин
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