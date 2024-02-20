Disney объяснила провал своих фильмов в прокате сексизмом зрителей

В Disney заявили, что «Капитан Марвел 2» провалился в прокате из-за сексистов

В студии Disney объяснили провал своих последних фильмов в прокате сексизмом зрителей. Об этом сообщил на условиях анонимности изданию Puke News один из сотрудников корпорации.

По мнению источника, недавние проекты Disney «Капитан Марвел 2» и «Звездные войны» с актрисой Дейзи Ридли не стали успешными из-за политизированной части аудитории, которая видит проблему в посыле гендерного равноправия. «Они не скажут, что им неприятно расширять права и возможности женщин, но зато они скажут, что им не нравятся эти фильмы, потому что они "плохие"», — пояснил спикер.

Сотрудник компании пояснил, что снимать хорошие фильмы, по мнению аудитории, означает создавать картины, «которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам или ставят мужчин в центр повествования».

Ситуацию прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко. Она заявила, что Голливуд «стал нарушать правила». «Существует традиция, выработанная тысячелетиями. Где есть гендерное разделение, разделение ролей», — заявила Драпеко, подчеркнув, что Русалочка не может быть чернокожей.

Ранее председатель совета директоров компании The Walt Disney Боб Игер ответил на иск американской актрисы Джины Карано, которая подала в суд после увольнения из сериала «Мандалорец».