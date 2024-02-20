Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:40, 20 февраля 2024Культура

Disney объяснила провал своих фильмов в прокате сексизмом зрителей

В Disney заявили, что «Капитан Марвел 2» провалился в прокате из-за сексистов

Кадр: фильм «Капитан Марвел 2»

В студии Disney объяснили провал своих последних фильмов в прокате сексизмом зрителей. Об этом сообщил на условиях анонимности изданию Puke News один из сотрудников корпорации.

По мнению источника, недавние проекты Disney «Капитан Марвел 2» и «Звездные войны» с актрисой Дейзи Ридли не стали успешными из-за политизированной части аудитории, которая видит проблему в посыле гендерного равноправия. «Они не скажут, что им неприятно расширять права и возможности женщин, но зато они скажут, что им не нравятся эти фильмы, потому что они "плохие"», — пояснил спикер.

Сотрудник компании пояснил, что снимать хорошие фильмы, по мнению аудитории, означает создавать картины, «которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам или ставят мужчин в центр повествования».

Ситуацию прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко. Она заявила, что Голливуд «стал нарушать правила». «Существует традиция, выработанная тысячелетиями. Где есть гендерное разделение, разделение ролей», — заявила Драпеко, подчеркнув, что Русалочка не может быть чернокожей.

Ранее председатель совета директоров компании The Walt Disney Боб Игер ответил на иск американской актрисы Джины Карано, которая подала в суд после увольнения из сериала «Мандалорец».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Гособвинение запросило девять лет колонии для режиссера за фейки о ВС России

      Оценены шансы властей конфисковать замок Пугачевой и Галкина

      Американского сенатора Грэма пререобъявили в России в розыск

      В России отреагировали на признание участия силовиков Украины в событиях Майдана

      Фитнес-тренер посоветовала комплекс упражнений для прокачки ягодиц дома

      Приемный сын главкома ВСУ Сырского выступил в поддержку России

      Россиянок заподозрили в занятии проституцией с VIP-клиентами на Шри-Ланке

      Названы средства для борьбы с канадскими дронами

      Названы страны с риском закрытия расчетов с Россией из-за санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше