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17:49, 20 февраля 2024Ценности

Дочь Кейт Мосс показала грудь в прозрачном боди

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс снялась в откровенном образе для испанской версии журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

21-летняя манекенщица в рамках фотосессии примерила прозрачное белое боди бренда Sportmax. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

Также наследница знаменитости надела чулки в горох марки Emilio Cavallini, мини-шорты с вышивкой и атласные балетки Versace. В свою очередь, голову девушка прикрыла ажурным чепцом с завязанными под подбородком лентами, а за спиной держала надутый воздухом шар.

В январе Лила Мосс также снялась без штанов для британской версии журнала Vogue. Она надела кожаный красный пиджак на голое тело, бежевые трусы и остроносые оливковые туфли на каблуках.

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      Алина Гостева
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