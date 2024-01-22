Дочь Кейт Мосс снялась без штанов для журнала

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс снялась без штанов для британской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографа Тео Лю.

21-летняя манекенщица предстала перед камерой с короткими черными волосами, позируя на фоне скульптурного изображения на стене. При этом она надела кожаный красный пиджак на голое тело, бежевые трусы и остроносые оливковые туфли на каблуках.

Кроме того, образ модели дополняли объемные золотистые серьги и солнцезащитные очки в красной оправе в тон губной помады.

В декабре Лила Мосс вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера. Она посетила церемонию вручения премии British Fashion Awards 2023 в Лондоне в серебристом платье длины миди на тонких бретелях.