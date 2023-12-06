Дочь Кейт Мосс вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

21-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии British Fashion Awards 2023 в Лондоне. На упомянутое мероприятие звезда пришла в серебристом прозрачном платье длины миди на тонких бретелях. При этом на фото видно, что Мосс отказалась от бюстгальтера.

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Сквозь данный наряд просвечивала подтянутая фигура манекенщицы. Модель надела черные трусы-стринги и босоножки на высоком каблуке. Вдобавок, собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В апреле дочь Кейт Мосс показала тело в бикини. Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых позирует на шезлонге с распущенными волосами. Вдобавок манекенщица показала тело в купальнике с анималистическим принтом, сидя напротив океана.