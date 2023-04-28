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04:00, 28 апреля 2023Ценности

Дочь Кейт Мосс показала тело в бикини

Дочь британской супермодели Кейт Мосс Лила Грэйс поделилась снимками в бикини

Фото: @lilamoss

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс поделилась откровенными снимками с отдыха на пляже. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

20-летняя знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых позирует на шезлонге с распущенными волосами. Вдобавок манекенщица показала тело в бикини с анималистичным принтом, сидя напротив океана. Инфлюэнсер отказалась от макияжа, а из аксессуаров на ней — золотая цепочка с подвесками и несколько браслетов.

Известно, что Мосс проводит каникулы на Коста-Рике в компании друзей.

В декабре 2021 года сообщалось, что Лила Грэйс Мосс стала новым лицом люксового бренда Ermanno Scervino. Девушка снялась в откровенной рекламной кампании, в рамках которой она представила публике новую коллекцию марки сезона весна-лето 2022 года. Манекенщица позировала в вязаном кроп-топе бежевого цвета и коричневых мини-шортах с мехом. На другой фотографии девушка запечатлена в черном бюстгальтере и кружевных брюках-карго.

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Карина Черных
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