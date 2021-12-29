19-летняя дочь Кейт Мосс снялась в откровенной рекламе люксового бренда

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила стала новым лицом люксового бренда Ermanno Scervino. Соответствующие кадры появились на официальной странице компании в Instagram.

19-летняя Лила Грэйс Мосс снялась в откровенной рекламной кампании, в рамках которой она представила публике новую коллекцию марки сезона весна-лето 2022 года. Манекенщица позировала в вязаном кроп-топе бежевого цвета и коричневых мини-шортах с мехом. На другой фотографии девушка запечатлена в черном бюстгальтере и кружевных брюках-карго.

Поклонники знаменитости восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованными снимками. «Красотка», «Вылитая мать», «Какая же красивая и натуральная», «Секси», «Лучшая Лила», «Так держать», «Восхищаюсь твоей красотой», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.

Ранее сообщалось, что 18-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму с инсулиновой помпой на бедре. Лила Грэйс Мосс приняла участие в совместном шоу люксовых брендов Fendi и Versace. Манекенщицу засняли в боди со скрепкой в области декольте, которое украшено орнаментом золотого цвета. «Лила, спасибо за то, что показала помпу на дефиле!» — писали ей поклонники.