Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

19-летняя дочь Кейт Мосс снялась в откровенной рекламе люксового бренда

Лила Грэйс Мосс стала новым лицом люксового бренда Ermanno Scervino

Фото: Ermanno Scervino

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила стала новым лицом люксового бренда Ermanno Scervino. Соответствующие кадры появились на официальной странице компании в Instagram.

19-летняя Лила Грэйс Мосс снялась в откровенной рекламной кампании, в рамках которой она представила публике новую коллекцию марки сезона весна-лето 2022 года. Манекенщица позировала в вязаном кроп-топе бежевого цвета и коричневых мини-шортах с мехом. На другой фотографии девушка запечатлена в черном бюстгальтере и кружевных брюках-карго.

Поклонники знаменитости восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованными снимками. «Красотка», «Вылитая мать», «Какая же красивая и натуральная», «Секси», «Лучшая Лила», «Так держать», «Восхищаюсь твоей красотой», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.

Ранее сообщалось, что 18-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму с инсулиновой помпой на бедре. Лила Грэйс Мосс приняла участие в совместном шоу люксовых брендов Fendi и Versace. Манекенщицу засняли в боди со скрепкой в области декольте, которое украшено орнаментом золотого цвета. «Лила, спасибо за то, что показала помпу на дефиле!» — писали ей поклонники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Названы причины газового кризиса в Европе
Определены чаще всех пропускающие голосования депутаты Госдумы
19-летняя дочь Кейт Мосс снялась в откровенной рекламе люксового бренда
Депутат Рады оценил санкции Зеленского против оппозиционных СМИ
В России прокомментировали авиаудар Израиля на объекты вблизи базы «Хмеймим»
Аналитик данных рассказал о двух «очень нехороших» мутациях омикрона
В России отстранили от работы жаловавшегося Путину на зарплату учителя
Канадский фигурист назвал преступлением отсутствие Туктамышевой в сборной на ЧЕ
В России обязали ряд иностранцев и мигрантов проходить тесты на ВИЧ и наркотики
В США задачей F-35 назвали уничтожение С-400 в Крыму
На Украине заявили о провале властей во внешней политике
Итальянский город предложит жилье в аренду за один евро в месяц
Порошенко сообщил о подарке Зеленского Путину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter