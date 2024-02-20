Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:53, 20 февраля 2024Среда обитания

Домохозяек призвали посыпать раковины содой

Эксперты призвали использовать пищевую соду для устранения засора

Фото: Pum Story / Shutterstock / Fotodom

Пищевая сода может оказаться эффективной в борьбе с устранением засора в раковине, рассказали эксперты «БелНовости».

Эксперты указали на преимущества соды: она безвредна, эффективна, а также недорога и может использоваться в профилактических целях.

Чтобы устранить засор, соду необходимо обжарить. Потребуется взять около 150 граммов порошка и хорошенько обжарить его на сухой сковороде. Далее нужно взять соду и растворить ее в стакане теплой воды. Полученным средством необходимо промыть засор. После того, как хозяйка налила смесь в слив, место нужно прикрыть тряпкой и оставить до утра. Затем необходимо промыть раковину достаточным количеством воды.

Если засор серьезный, для его устранения в слив понадобится высыпать целую пачку пищевой соды. После этого раковину нужно залить 500 миллилитрами горячей воды. Отверстие стоит прикрыть на 8-10 часов.

Ранее россиянам посоветовали не использовать темные или яркие цвета при ремонте маленьких квартир.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Грузинского наемника приговорили к пожизненному заключению в ДНР. Он расстрелял российских военных

      Windows 10 установили за рекордное время

      53-летняя Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного бренда

      В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина и Шойгу

      «Радио Свобода» признали нежелательной организацией в России

      Путин порассуждал о попытках развалить Россию

      Путин раскрыл подробности готовящегося послания Федеральному собранию

      В России захотели обучать литературе и информатике по интервью Путина Карлсону

      Названа доля бесперспективных долгов россиян

      Назван неочевидный симптом рака щитовидной железы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше