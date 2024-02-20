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13:53, 20 февраля 2024Ценности

Дональду Трампу предрекли новый суд из-за плагиата золотых кроссовок

Трампа могут обвинить в плагиате из-за красной подошвы кроссовок его марки

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Бывший президент США Дональд Трамп представил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers и вызвал дискуссию в СМИ. Соответствующий материал публикует The Fashion Law.

Речь идет о золотых кроссовках The Never Surrender High-Tops с буквой T и флагом США, которые политик презентовал, после того как суд признал его виновным по делу о мошенничестве. Стоимость новой обуви, которая на данный момент полностью распродана, составляет 399 долларов. Всего была выпущена тысяча пар кроссовок.

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По мнению модных обозревателей, люксовый бренд Christian Louboutin может обвинить Трампа в плагиате из-за цвета подошвы кроссовок. Журналисты отметили, что упомянутая марка десятилетиями использует красный цвет для подошв для своей обуви и регулярно судится с ретейлерами из-за прав на данный цвет. По этой причине судебное дело предрекли и экс-президенту США.

Ранее в феврале суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Бывшего президента США обязали выплатить штраф в 355 миллионов долларов.

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      Карина Черных
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