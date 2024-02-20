Экс-премьер Украины назвал неминуемым восстановление отношений Украины и России

Экс-премьер Украины Азаров счел неминуемым возрождение связей Украины и России

Для Украины в будущем нет другой альтернативы, кроме восстановления связей с Россией, об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, его слова передает РИА Новости.

«Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, а другой альтернативы нет», — отметил Азаров. Бывший премьер также добавил, что разрыв отношений с Москвой привел к деградации экономики страны.

Евросоюз не может заменить для Украины российский рынок, считает Азаров, отметив, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путем.

Ранее Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, когда истечет срок его полномочий.