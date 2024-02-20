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12:04, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

В России задержали хакерскую группировку

МВД России задержало хакерскую группировку SugarLocker

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сотрудники МВД России при поддержке специалистов компании F.A.С.С.T. вычислили и задержали участников преступной группы вымогателей SugarLocker. Об этом «Ленте.ру» сообщила компания F.A.С.С.T.

Хакерская группировка работала под вывеской легальной IT-фирмы Shtazi-IT, предлагающей услуги по разработке лендингов, мобильных приложений, скриптов, парсеров и интернет-магазинов. «В январе 2024 года трое членов группы SugarLocker были задержаны сотрудниками БСТМ МВД России при участии специалистов компании F.A.C.C.T.», — говорится в сообщении.

В ходе обыска у подозреваемых были обнаружены ноутбуки, мобильные телефоны, следы переписки и прочие цифровые улики, подтверждающие их противоправную деятельность. Фигурантам уже предъявлены обвинения по статье 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Ранее в Москве ФСБ задержала хакера Артема Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России.

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      Олег Давыдов
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