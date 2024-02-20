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08:22, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Парень отменил свадьбу из-за одного комментария невесты

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как отменил свадьбу из-за одного комментария невесты в его адрес.

Автор поста написал, что состоял в отношениях с девушкой четыре года и год назад сделал ей предложение. «У нас все было хорошо, меня беспокоила только наша интимная жизнь — я люблю доставлять ей удовольствие, много времени уделять прелюдиям. Моя невеста привыкла к этому и не уделяла мне никакого внимания. Я всегда оставался неудовлетворенным», — пожаловался парень.

Герой истории отметил, что много раз безрезультатно пытался обсудить проблему с невестой. Недавно рассказчик снова поднял этот вопрос, после чего девушка сказала: «Возможно, ты не удовлетворен из-за своего маленького размера». Автор признался, что его удивил комментарий возлюбленной. «Мой размер — около 15 сантиметров, я уверен в себе, я не могу изменить это, я таким родился», — посетовал он.

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После сказанного, по словам автора публикации, его невеста постаралась загладить вину, инициировав близость. Однако жених отверг ее. В ту же ночь парень решил отменить свадьбу. «Она сказала, что я преувеличиваю и веду себя глупо, но я уже все решил», — рассказал он.

В комментариях под постом многие поддержали решение мужчины. По их мнению, тот факт, что девушка не хотела удовлетворять будущего супруга, в дальнейшем мог бы негативно сказаться на их семейной жизни.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как она узнала об одном поступке жениха в отношении его матери и отменила свадьбу. Большинство комментаторов встали на сторону девушки.

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      Олег Давыдов
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