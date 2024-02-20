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15:51, 20 февраля 2024Россия

Госдума одобрила законопроект о запрете увольнений вдов участников спецоперации

Дума в первом чтении одобрила проект, запрещающий увольнять вдов участников СВО
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий увольнять вдов участников специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из пленарного заседания нижней палаты парламента, трансляция которого доступна на сайте «Дума ТВ».

Инициативу внесли в Госдуму в сентябре 2023 года. Изменения предлагается внести в статью 261 Трудового кодекса России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что проект предлагает запрет увольнения вдов участников спецоперации в течение года с моменты потеря супруга.

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При этом исключения составят случаи, когда женщина вступит в брак повторно, а также будет допускать неоднократные грубые случаи нарушения трудовой дисциплины.

Ранее правительство поддержало запрет на увольнение вдов участников спецоперации. В отзыве на соответствующий законопроект в кабмине указали на необходимость согласования изменений с трудовым законодательством.

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      Никита Абрамов
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