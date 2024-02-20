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10:39, 20 февраля 2024Силовые структуры

Гозмана заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан Минюстом РФ иноагентом) на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок его ареста будет исчисляться с момента задержания. Гозман проходит обвиняемым по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

15 февраля следователь обратился в российский суд с ходатайством о заочном аресте Гозмана и экс-преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (признан Минюстом РФ иноагентом).

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