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09:47, 15 февраля 2024Силовые структуры

Следователь обратился в российский суд с ходатайством об аресте двух иноагентов

Следователь просит о заочном аресте Гозмана и Сонина по делу о фейках о ВС РФ
Леонид Гозман

Леонид Гозман. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следователь обратился в российский суд с ходатайством о заочном аресте политика Леонида Гозмана (признан Минюстом РФ иноагентом) и экс-преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Оба проходят по уголовным делам, возбужденным по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

25 мая 2023 года МВД России объявило в розыск 51-летнего профессора Чикагского университета Сонина. По данным следствия, с апреля по июль 2022 года он в своем Telegram-канале размещал публикации с фейками о российской армии. При этом Сонин в это время находился за пределами России.

В июле 2022 года МВД России объявило в розыск Гозмана. Тогда же его задержали, а затем суд арестовал политика на 15 суток за неуведомление о двойном гражданстве.

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      Любовь Ширижик
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