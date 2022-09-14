Леонида Гозмана арестовали на 15 суток

Тверской суд Москвы арестовал политика Леонида Гозмана на 15 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР и нацистской Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Уточняется, что Гозман признан виновным по части 1 статьи 13.48 («Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии») КоАП в «ЖЖ» от 2013 года.

13 сентября стало известно, что политика вновь задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, где он отбывал 15 суток ареста. Кроме того, 30 августа Тверской суд Москвы арестовал Гозмана по той же статье.

15 июля в отношении Гозмана возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По его словам, несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля, однако уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. Гозман уточнил, что не знал о необходимости известить власти в течение 60 дней.