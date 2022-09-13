Леонида Гозмана вновь задержали в Москве

Адвокат Бирюков сообщил, что Гозмана вновь задержали после ареста на 15 суток

Политика Леонида Гозмана (признан СМИ-иноагентом) вновь задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, где он отбывал 15 суток ареста. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков, пишет ТАСС.

«Леонид Гозман задержан, в настоящее время его везут в ОВД "Тверской"», — уточнил адвокат.

По словам защитника, политика задержали за публичное отождествление СССР с нацистской Германией в «ЖЖ» от 2013 года.

30 августа Тверской суд Москвы арестовал Гозмана по той же статье. Минюст РФ в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.

15 июля в отношении Гозмана возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По словам политика, несколько лет назад они с супругой получили гражданство Израиля, но уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. Гозман добавил, что не знал о необходимости известить власти в течение 60 дней.