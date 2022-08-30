Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Леонида Гозмана арестовали

Суд Москвы признал виновным Гозмана, ему назначили наказание в виде ареста на 15 суток

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы признал политика Леонида Гозмана (включен в реестр СМИ-иноагентов) виновным по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией». Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Уточняется, что политику назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

29 августа стало известно, что Гозмана задержали в Москве. Его обвинили по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией» после нескольких его постов в социальных сетях.

15 июля в отношении Гозмана возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По словам политика, несколько лет назад они с супругой получили гражданство Израиля, но уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. Гозман добавил, что не знал о необходимости известить власти в течение 60 дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Ивану Сафронову запросили 24 года колонии
Парикмахершу заподозрили в мести клиентке после ее стрижки
Наряд телезвезды на премии MTV VMA нашли на Aliexpress за 4 тысячи рублей
Отмену русского языка в эстонских школах обрекли на провал
Кремль назвал единственное препятствие для поставок газа в ЕС
Украинская прокуратура обвинила мэра Энергодара в коллаборационизме
«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом
Стало известно об отношениях Мбаппе с трансгендерной моделью
Леонида Гозмана арестовали
Сербия отказалась менять политику в отношении России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.