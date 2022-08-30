Леонида Гозмана арестовали

Суд Москвы признал виновным Гозмана, ему назначили наказание в виде ареста на 15 суток

Тверской районный суд Москвы признал политика Леонида Гозмана (включен в реестр СМИ-иноагентов) виновным по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией». Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Уточняется, что политику назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

29 августа стало известно, что Гозмана задержали в Москве. Его обвинили по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией» после нескольких его постов в социальных сетях.

15 июля в отношении Гозмана возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По словам политика, несколько лет назад они с супругой получили гражданство Израиля, но уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. Гозман добавил, что не знал о необходимости известить власти в течение 60 дней.