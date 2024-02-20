Губин ответил на обвинения в адрес Пугачевой о «перекрытии кислорода» артистам

Андрей Губин: «перекрывать кислород» другим артистам не в характере Пугачевой

Музыкант и продюсер Андрей Губин ответил на обвинения в адрес певицы Аллы Пугачевой о «перекрытии кислорода» другим артистам. Его слова приводит Woman.ru.

Губин заявил, что мешать продвижению молодых исполнителей никогда не было характерно для Пугачевой. «Во-первых, это люди, которые сами не сильно талантливые. Что-то не получалось, потом говорили так про нее. Во-вторых, может у них не было хороших композиций, поддержки, продюсирования. Третье — не всегда была у нее возможность поддержать всех подряд», — пояснил он.

Музыкант отметил, что иногда Пугачева отказывалась выступать на сцене с другими артистами. Это происходило, когда певица понимала, что ее могут затмить во время шоу. «Например, у Аллы Борисовны нет хорошего хита, а у Софьи Михайловны [Ротару] есть. Или Ротару, например, худая, а Пугачевой надо на диету садиться», — отметил Губин.

По мнению продюсера, обвинения Пугачевой можно считать обратной стороной популярности. Зачастую они объясняются завистью, заключил он.

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