Названы причины неудачного сотрудничества Пугачевой и SHAMAN

Вика Цыганова: Пугачева давала SHAMAN песни, в которых он не мог раскрыться

Российская певица Вика Цыганова назвала причины неудачного сотрудничества исполнительницы Аллы Пугачевой и артиста SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Своим мнением она поделилась в разговоре с телеканалом «360».

Цыганова отметила, что Дронов всегда обладал интересным голосом, а также призналась, что наблюдала, как семья Примадонны пытается заниматься его карьерой. При этом репертуар, которые предлагали музыканту, по мнению собеседницы канала, не подходил ему.

«Ее дочь (Кристина Орбакайте — прим. "Ленты.ру") с ним пела и сама Пугачева. (...) Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — поведала Цыганова.

Певица добавила, что сейчас SHAMAN проходит «испытание славой».

Ранее продюсер Владимир Киселев назвал главную проблему певца SHAMAN.