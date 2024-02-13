Продюсер назвал главную проблему певца SHAMAN

Продюсер Киселев заявил, что певец SHAMAN сделал понятие «патриот» ругательством

Продюсер Владимир Киселев назвал главную проблему певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). По его мнению, артист сделал понятие «патриот» ругательством, передает Daily Moscow.

По мнению Киселева, SHAMAN чересчур амбициозен и слишком активно противопоставляет себя коллегам. «[Его] заявление бесцеремонное: "Я пел с президентом дуэт на Красной площади", будучи одним из 22 артистов, спев две строчки. Или выходить говорить: "Я самый востребованный артист, ВЦИОМ меня избрал"», — отметил продюсер.

Киселев заявил, что такие знаменитости, как Николай Басков и Николай Расторгуев, не захотят быть «свитой» молодого артиста, называющего себя «самым патриотическим певцом страны». «Все люди, которые завоевали рынок, у которых есть имя, они тоже служили Родине. Они тоже служили президенту. Они тоже пели и поют в "Лужниках" и на Красной площади», — подчеркнул он.

По мнению продюсера, отвечающим за продвижение SHAMAN людям стоит задуматься над позиционированием артиста. «Такие певцы привели к словосочетанию "патриот в ругательство", как у Салтыкова-Щедрина: если орет о патриотизме, значит, проворовался», — заключил он.

Ранее SHAMAN отреагировал на сравнения с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов).