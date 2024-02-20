Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала лицо без косметики на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 33-летняя знаменитость позировала с закрытыми глазами, сидя в постели на фоне круглого зеркала. При этом одной рукой она заслонила часть лица, а другой придерживала одеяло, которое прикрывало ее голую грудь.

В то же время инфлюэнсерша распустила волосы и отказалась от макияжа, продемонстрировав на снимке естественную внешность.

В январе Ида Галич ответила на хейт в социальных сетях по поводу размера ее груди. Так, она отметила, что подобные высказывания ее не обижают.