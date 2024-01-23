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20:33, 23 января 2024Ценности

Ида Галич ответила хейтерам на критику размера ее груди

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич ответила на хейт в социальных сетях по поводу размера ее груди. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

33-летняя звезда разместила серию снимков, на которых предстала в бассейне в черном слитном купальнике с вырезами в области ребер. При этом знаменитость распустила мокрые волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и массивными серьгами.

Один из пользователей сети решил оценить внешность Галич в комментариях под постом. «Галя, шо по сиськам?» — иронично написал он.

В свою очередь Галич отреагировала на подпись фаната в своем Telegram-канале, заявив, что подобные высказывания ее не обижают. «Каждый раз, когда я выкладываю фото в купальнике, находится такой "Валерик". Меня это уже не обижает. Больше забавляет. Давайте расскажем Валерику, что грудь можно нарастить, а чувство такта нет», — высказалась блогерша.

В декабре 2023 года Ида Галич показала фигуру в трусах. При этом звезда приподняла майку вверх, демонстрируя подтянутый живот с кубиками пресса.

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      Екатерина Ештокина
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