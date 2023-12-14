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11:55, 14 декабря 2023Ценности

Ида Галич показала фигуру в трусах

Фото: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в откровенном виде на новом фото. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 33-летняя знаменитость предстала в ванной комнате напротив зеркала в черных трусах с высокой посадке и майке на широких бретелях. При этом звезда приподняла последнюю вверх, демонстрируя подтянутый живот с кубиками пресса.

Кроме того, Галич распустила волосы средней длины. На фото видно, что она отказалась от бюстгальтера.

В ноябре Ида Галич показала послеродовой «валик» на животе и назвала способы его скрыть. Знаменитость предстала перед камерой в черном кроп-топе и трусах, заявив, что набрала лишние килограммы.

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      Екатерина Ештокина
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