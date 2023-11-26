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20:00, 26 ноября 2023Ценности

Ида Галич показала послеродовой «валик» на животе и назвала способы его скрыть

Кадр: Telegram-канал Иды Галич

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала послеродовой «валик» и назвала способы его скрыть. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

33-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном кроп-топе и трусах, заявив, что набрала лишние килограммы. При этом она указала, что после родов, независимо от веса, у нее сохраняется выпуклость в нижней части живота. «Валик всегда со мной. Я к нему привыкла», — отметила инфлюэнсерша.

В свою очередь, чтобы скрыть данную проблемную зону, она носит узкие в талии, но расширяющиеся книзу платья и наряды из плотных материалов.

«Выбираем джинсы и брюки, которые либо сильно стягивают низ живота и имеют толстую ткань, либо чуть свободные в этой зоне, если ткань легкая», — добавила автор поста.

Ранее сообщалось, что Ида Галич купила роскошную машину за десятки миллионов рублей. Знаменитость приобрела премиальный Mercedes S-класса черного цвета, оборудованный бежевым кожаным салоном. Стоимость данного автомобиля на сайте официального дилера составляет 25,082 миллиона рублей.

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      Карина Черных
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