Ида Галич купила Mercedes за 25 миллионов рублей

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич купила роскошную машину за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость приобрела премиальный Mercedes S-класса черного цвета, оборудованный бежевым кожаным салоном. Стоимость данного автомобиля на сайте официального дилера составляет 25,082 миллиона рублей.

Автоэксперт Мария Посеницкая предположила, что транспортное средство было доставлено из ОАЭ. «Если машина новая, без пробега, то, скорее всего, ее везут из ОАЭ. Там она стоит, учитывая небольшое падение курса, 10-12 миллионов. Доставка стоит около 30 процентов. Если машину привезли из Эмиратов, то Ида заплатила около 20 миллионов. Если покупала уже в России, то цена 25 миллионов вполне реальна», — объяснила специалистка авторам канала.

В июне Ида Галич похвасталась винтажным аксессуаром за десятки тысяч рублей. Речь идет о черной сумке Malice Pearl Christian Dior, которая выпускалась с 1990 по 2000 год. Стоимость такой модели составляет 1230 долларов (около 104 тысяч рублей).