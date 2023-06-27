Ида Галич похвасталась сумкой Dior за десятки тысяч рублей

Блогерша Ида Галич похвасталась винтажной сумкой Malice Pearl Dior за 104 тысячи рублей

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич похвасталась винтажным аксессуаром за десятки тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идет о черной сумке Malice Pearl Christian Dior, которая выпускалась с 1990 по 2000 год. Стоимость такой модели составляет 1230 долларов (около 104 тысяч рублей).

На размещенном видео инфлюэнсерша позирует перед зеркалом в белой майке и брюках-карго. Ее образ дополняет упомянутое изделие люксового бренда.

В мае блогерша Анастасия Ивлеева начала распродавать в сети свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей. Сообщалось, что знаменитость предлагала данные вещи стоимостью 659 тысяч рублей на одной из ресейл-платформ. Среди них — косуха за 190,5 тысячи рублей, которая является самым дорогим предметом гардероба из представленных инфлюэнсершей.

