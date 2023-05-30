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17:30, 30 мая 2023Ценности

Ивлеева начала распродавать свою брендовую одежду

Анастасия Ивлеева начала распродавать в сети свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей

Кадр: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева начала распродавать в сети свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что знаменитость предлагает к покупке данные вещи стоимостью 659 тысяч рублей на одной из ресейл-платформ. Так, среди них — косуха за 190 500 рублей, которая является самым дорогим предметом гардероба из представленных инфлюэнсершей.

При этом в продаже оказались в том числе новые изделия и винтажные экземпляры, например кроссовки по цене 43 750 рублей и корсет за 30 000 рублей.

Ранее Анастасия Ивлеева похвасталась обувью за десятки тысяч рублей. 32-летняя знаменитость записала видео в сторис, в начале которого показала черную кожаную коробку, оформленную ремнем с серебристой пряжкой. После ее вскрытия телезвезда продемонстрировала на камеру мюли. Известно, что стоимость данной модели составляет 1290 долларов (около 102 тысяч рублей).

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    Карина Черных
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