Из России решили выдворить 40 мигрантов из-за драки на складе в Москве

Из России было решено выдворить 40 мигрантов из-за драки с участием курьеров на складе на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает РИА Новости.

В ведомстве разъяснили, что в конце января на Гвардейской улице произошла массовая драка, семеро ее участников были задержаны. В отношении них составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в ходе проверки выявили ряд правонарушений, совершаемых доставщиками продуктов и работниками склада крупной онлайн-платформы на Рябиновой улице. Как утверждает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, все правонарушители работали в сервисе доставки «Яндекса».

«Выяснилось, что первоначальный конфликт произошел между сотрудниками на бытовой почве, связанной с погрузочными работами», — разъяснили в московской полиции.

Ранее сообщалось, что из России выдворили 40 иностранных граждан после задержаний в Петербурге в новогоднюю ночь.