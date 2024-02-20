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12:05, 20 февраля 2024Путешествия

Изнасиловавший студентку в Германии турист попал на видео при задержании

Американский турист, изнасиловавший студентку в ущелье у замка Нойшванштайн в Германии, попал на видео при задержании на месте преступления. Кадры публикует Daily Mail.

На записи видно, как полиция заковала 31-летнего Троя Болинга в наручники и провела мимо наблюдавших за происходившим очевидцев. Мужчина не сопротивлялся задержанию.

Ранее стало известно, что в ходе суда обвиняемый Болинг признал свою вину, однако отказался от дополнительных комментариев. Окончательный приговор по делу будет вынесен в марте 2024 года.

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Инцидент произошел в июне 2023 года. 31-летний Трой Болинг встретил 21-летнюю Еву Лю и 22-летнюю Келси Чанг на пешеходной тропе у популярной достопримечательности Нойшванштайн. Мужчина заманил девушек в уединенное место и набросился на Лю. Чанг попыталась защитить подругу, но американец сбросил девушку с крутого склона.

Затем мужчина изнасиловал Лю, которая в этот момент была без сознания, и сбросил ее следом за первой девушкой. Все это происходило на глазах других очевидцев. Медикам удалось спасти только Чанг, которая получила травму головы.

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      Зарина Дзагоева
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