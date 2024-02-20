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17:06, 20 февраля 2024Россия

Кадыров сообщил о присвоении Российскому университету спецназа имени Путина

Кадыров: Российскому университету спецназа в Гудермесе присвоено имя Путина

Фото: Татьяна Барыбина / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

Расположенному в Гудермесе Российскому университету спецназа (РУС) присвоено имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам главы российского региона, более достойного претендента не было. Кадыров заявил, что Путин «поднял Россию с колен» и стал гарантом могущества и независимости страны.

Глава Чечни пообещал активно развивать РУС, который занимается подготовкой добровольцев перед отправкой в зону проведения спецоперации. Для этого имеются все необходимые ресурсы и возможности, заключил он.

19 февраля в Чечню прибыл заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он посетил Российский университет спецназа и обратился с напутствием к бойцам. В своей речи Медведев пообещал сделать все для успешного завершения спецоперации.

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      Алан Босиков
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