Кадыров сообщил о присвоении Российскому университету спецназа имени Путина

Кадыров: Российскому университету спецназа в Гудермесе присвоено имя Путина

Расположенному в Гудермесе Российскому университету спецназа (РУС) присвоено имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам главы российского региона, более достойного претендента не было. Кадыров заявил, что Путин «поднял Россию с колен» и стал гарантом могущества и независимости страны.

Глава Чечни пообещал активно развивать РУС, который занимается подготовкой добровольцев перед отправкой в зону проведения спецоперации. Для этого имеются все необходимые ресурсы и возможности, заключил он.

19 февраля в Чечню прибыл заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он посетил Российский университет спецназа и обратился с напутствием к бойцам. В своей речи Медведев пообещал сделать все для успешного завершения спецоперации.